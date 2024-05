Fans belächeln Maurice' "Kampf der Realitystars"-Monolog!

Die Fans scheinen Maurice Dziwak nicht ganz ernst zu nehmen! Der Ex-Love Island-Kandidat wurde in der siebten Folge Kampf der Realitystars von seinen Mitstreitern rausgewählt. Vor seinem Auszug hatte der selbst ernannte Löwe aber noch einiges zu sagen: "Ihr habt ja appelliert, ich soll mich ändern. Ich bleibe so, wie ich bin: ein geiler Typ. Eure Meinung trifft mich nicht", erklärt er und fügt hinzu: "Maurice ist und bleibt der Geilste. Der Maurice geht, das ist zwar ein Verlust, aber der Maurice wird irgendwo wieder zu sehen sein." Nach seinem Weggang war sein Monolog aber noch nicht beendet. "Lächerlich, wirklich lächerlich. Aber egal. Du bleibst deiner Linie treu, Junge. Du lässt dich nicht verbiegen, Maurice lässt sich von niemandem verbiegen. Maurice ist und bleibt der geilste Typ", murmelt er vor sich hin. Die Fans finden seinen Abgang allerdings eher seltsam als eindrucksvoll.

"Seine Selbstgespräche über sich in der dritten Person sind schon ziemlich spooky", findet ein X-Nutzer, während ein anderer sich genervt zeigt: "Maurice ist raus und labert immer noch Mist. Warum?" "Maurice ist echt ein Schwätzer", stimmt ein weiterer Zuschauer zu. Ein anderer drückt die Situation etwas drastischer aus: "Maurice zu mögen, ist auch eine Red Flag." Ein Fan des Kriegers, wie sich Maurice selbst nennt, ist allerdings traurig über die Entscheidung der Kandidaten. "Maurice hat es als einziger zugegeben und dafür fliegt er jetzt", zeigt er sich enttäuscht.

Zuvor hatten die Sala-Bewohner ein unmoralisches Angebot erhalten: Insgesamt 10.000 Euro wurden ihnen zusätzlich zu ihrer Gage angeboten. Diese sollten dann jedoch von der Gewinnsumme von 50.000 Euro abgezogen werden. Hätte sich keiner dafür entschieden, das Geld einzustecken, wäre der Gewinn um weitere 5.000 Euro erhöht worden. Maurice riss sich 2.100 Euro unter den Nagel – zuvor hatten sich Theresia Fischer (32) mit 1.900 Euro und Cecilia Asoro mit 6.000 Euro ebenfalls an der Kohle bedient. Als er schließlich von den anderen Teilnehmern in die Ecke gedrängt wurde, gab Maurice zu, das Geld genommen zu haben – und wurde deshalb in der Stunde der Wahrheit von seinen Kontrahenten aus der Show gekickt.

Anzeige Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / ceciliaasoro Cecilia Asoro, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie hat euch Maurice' Monolog gefallen? Ich fand ihn total lustig! Na ja, ich fand sein Verhalten schon sehr seltsam... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de