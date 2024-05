Folge sieben: Für sie ist "Kampf der Realitystars" vorbei!

Bei Kampf der Realitystars wird weiter fleißig ausgesiebt! Nachdem in Folge eines verlorenen Bestrafungsspiels die drei bereits ausgeschiedenen Kandidaten Isabel Glück, Theresia Fischer (32) und Noah Cremer wieder in die Sala einziehen durften, werden in der darauffolgenden Stunde der Wahrheit erneut zwei Kandidaten rausgeschmissen. Maurice Dziwak hatte zuvor zugegeben, sich an den vom Chef angebotenen 10.000 Euro bedient zu haben, die dafür von der Gewinnsumme abgezogen wurden. Demnach schien sein Exit bereits sicher zu sein. Und tatsächlich: Der selbst ernannte Löwe wird mit sechs Stimmen von seinen Mitbewohnern hochkant aus der Sala geworfen. Die Heimreise muss er aber nicht alleine antreten: Neben dem Ex-Love Island-Kandidaten muss auch Theresia erneut ihre Koffer packen.

Die Neuankömmlinge Nina Anhan und Christoph Oberheide mussten ebenfalls einen Kandidaten aus der Show kicken: Sie entschieden sich für die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin. "Wir haben viele Aspekte in Betracht gezogen: Wer könnte uns gefährlich werden, wer hatte hier schon einmal eine Chance, wer ist ehrgeizig und haben uns dementsprechend für eine Person entschieden: Theresia." Sonderlich überrascht scheint diese allerdings nicht zu sein. "Das konnte ich mir denken", erklärt sie während der Verkündung. "Ich bin total froh, dass ich überhaupt eine zweite Chance hatte, hierherzukommen. Und das aus eigener Kraft. Und das ist für mich selbst der größte Beweis in meinem Leben, dass ich alles schaffen kann, wenn ich nur möchte", resümiert sie.

Für Theresia war es schon der zweite Anlauf bei "Kampf der Realitystars". Das Model hatte die Sala bereits in der dritten Folge verlassen müssen – die damaligen Neuankömmlinge Silva Gonzalez (45) und Isi wählten Theresia raus. In einer erbitterten Challenge erkämpfte sie sich am Anfang der siebten Folge ihre zweite Chance und setzte sich zusammen mit Noah Cremer und Isi gegen die restliche bereits ausgeschiedene Konkurrenz durch.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Theresia Fischer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Maurice und Theresia rausgewählt wurden? Ich finde die Entscheidung super! Na ja, ich finde, jemand anders hätte den Rauswurf mehr verdient gehabt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de