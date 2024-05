Ist das die langweiligste "Temptation Island"-Staffel ever?

Die diesjährige Temptation Island-Staffel neigt sich so langsam dem Ende zu: Schon in der kommenden Woche stehen die ersten finalen Lagerfeuer an – so richtig überzeugen konnte das sonst so beliebte Reality-TV-Format bislang aber nicht. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show machen die Zuschauer ihrem Ärger Luft. "Tut mir leid, aber es ist echt so, dass 'Temptation Island' mit jedem Jahr mehr abbaut… Ich weiß nicht, wieso, aber es langweilt mittlerweile mehr, als es unterhält. Die Trailer sind spannender als die Folgen", meckert etwa ein Fan, während ein weiterer schreibt: "Langweilig. Nächstes Jahr reicht die V.I.P.-Staffel." Auch ein Dritter äußert seinen Unmut: "Ich glaube, die Sendung ist durch."

Ein anderer User kann die kritischen Stimmen jedoch nicht verstehen – seiner Meinung nach ist in der aktuellen "Temptation Island"-Staffel schon viel zu viel passiert! "Ich finde es ziemlich bedenklich, dass so viele sagen 'langweilig' [...] – obwohl eigentlich schon 'genug' passiert [...]. Diese emotionale Bindung, die beispielsweise bei Mou und seiner Verführerin aufgebaut wird, würde mir schon genügen. Auch Josh mit seinem krassen Verhalten [...]. Und das sollte doch eigentlich 'genug' sein, um uns zu 'unterhalten'! Muss es immer zum Äußersten kommen?", heißt es deutlich in den Kommentaren.

Bislang hatten Mou und Josh für ein wenig Wirbel auf der Insel der Versuchung gesorgt: Wie sich im Laufe der Show herausstellte, hatte der Göttinger eine Affäre mit der Verführerin Nastasia – und zwar während seiner Beziehung mit Freundin Vivien. In der Männer-Villa hatten die beiden Verflossenen aber kaum etwas miteinander zu tun – stattdessen konzentriert sich Mou seither auf Verführerin Sandra und kommt ihr gefährlich nahe. Ebenso brenzlig wird es bei dem ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten: Josh flirtet – trotz Freundin Nasrin – seit Tag eins heftig mit Verführerin Viktoria.

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

