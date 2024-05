Jennifer Lopez äußert sich erstmals zu Scheidungsgerüchten!

Was ist derzeit wirklich bei Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) los? Seit einigen Wochen wird spekuliert, dass es in der Ehe der beiden kriselt – davon scheint Jennifer jetzt genug zu haben! Wie auf Instagram zu sehen ist, wird die Sängerin bei einer Pressekonferenz ihres neuen Films "Atlas" von einer Reporterin ganz direkt gefragt, ob die Gerüchte um ihre Eheprobleme wahr sind. Obwohl schnell versucht wird, die Frage zu überspringen, schafft es Jennifer noch, ihre Enttäuschung über diese auszudrücken. "Sie wissen es doch besser", antwortet sie ganz nach dem Motto: Dass das überhaupt gefragt wird, ist lächerlich. Alle Spekulationen rund um eine bevorstehende Scheidung der zwei Stars sind demnach falsch – oder?

Jennifer und Ben heirateten vor knapp zwei Jahren – doch als die "On The Floor"-Interpretin vor ein paar Monaten begann, ihre Arbeitsverpflichtungen zu erhöhen und sich auf ihre Tournee vorzubereiten, fingen die Probleme zwischen den beiden Eheleuten angeblich an. Das behauptete ein Insider gegenüber InTouch: "Sie steuern auf eine Scheidung zu – und ausnahmsweise ist Ben nicht schuld daran." Kurz darauf berichtete ein anderes Magazin, der Schauspieler sei sogar schon aus der gemeinsamen Villa in Beverly Hills ausgezogen.

Als TMZ dann auch noch Fotos veröffentlichte, die Ben ohne seinen Ehering zeigten, feuerte das die Gerüchte nur noch mehr an. Und weswegen soll die Ehe der beiden am Scheitern sein? Laut einer Quelle liege es vor allem an Jennifer. "Ben hat das Gefühl, dass es Jen schwerfällt, zufrieden zu sein und das ist eines der Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben", erklärte diese.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

