Nach heimlicher Heirat: Johnny Galecki verliebt in Venedig

Johnny Galecki (49) und seine Gattin Morgan gönnen sich etwas romantische Zweisamkeit. Nach ihrer heimlichen Hochzeit turteln der Schauspieler und seine Liebste nun ganz verliebt in Venedig. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden bei einer der klassischen Gondelfahrten über einen der Kanäle in der italienischen Lagunenstadt. Während der Fahrt werfen der The Big Bang Theory-Star und seine Frau sich zu idyllischer Akkordeonmusik verliebte Blicke zu und küssen sich innig. Sie scheinen beste Laune zu haben und passen sich auch optisch dem italienischen Flair an: Während Johnny ein fliederfarbenes Hemd mit brauner Lederjacke und Schiebermütze kombiniert, trägt Morgan eine weiße Bluse mit einem lilafarbenen Tuch um den Hals.

Mit seiner Morgan ist Johnny bereits seit einigen Jahren liiert. Die Nachricht, dass die beiden den nächsten Schritt wagten, teilte er selbst zu Beginn des Jahres mit. Gegenüber Architectural Digest offenbarte er, dass tatsächlich die Hochzeitsglocken läuteten. Wann genau die Feier stattfand, verriet der 49-Jährige nicht. Doch dafür ließ er noch eine andere Bombe platzen: Es fand nicht nur eine Hochzeit statt – Johnny und Morgan durften auch ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Oona Evelena. Das Geburtsdatum behielten sie aber ebenfalls für sich.

Für Johnny ist es aber nicht das erste Kind. Bereits im Jahr 2019 war er Papa geworden. Mit seiner damaligen Partnerin Alaina Meyer (27) hatte er einen Sohn bekommen. Doch die Beziehung zu Alaina sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein. Nach knapp zwei gemeinsamen Jahren zerbrach sie 2020. Das bestätigte ein Insider gegenüber People. Doch das Ex-Paar habe sich im Guten getrennt und wolle sich auf eine einvernehmliche und vor allem gemeinsame Erziehung ihres Sohnes konzentrieren.

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Johnny Galecki mit seiner Frau Morgan und Sohn Avery

Getty Images Johnny Galecki und Alaina Meyer in New York 2019

