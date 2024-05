Nie gesehen: Kourtney teilt neue Hochzeitsfotos mit Travis!

Seit nun schon zwei Jahren sind Kourtney Kardashian (45) und ihr Liebster Travis Barker (48) verheiratet. Zum Anlass dieses besonderen Tages teilte die TV-Ikone eine Reihe Fotos auf ihrem Instagram-Account, die sie noch nie zuvor veröffentlicht hat! Die stilvollen Schnappschüsse zeigen Kourtney und Travis in ihren Hochzeitsgewändern vorm Altar. Besonders spektakulär ist der Schleier der vierfachen Mama, der auf den Bildern extra in Szene gesetzt wird: Die florale Spitze umringt eine Bestickung der Heiligen Maria und die Worte "Familie, Loyalität, Respekt". Zum Post schreibt die Unternehmerin in die Caption: "Vor zwei Jahren habe ich den Mann meiner Träume geheiratet. Für immer mit dir."

Travis kommentierte den Beitrag direkt und schrieb: "Meine Traumfrau. Für immer mit dir." Dahinter fügte er noch die Emojis des Ehemanns und der Ehefrau hinzu. Die Fans der Kardashian-Schwester lieben die persönlichen Einblicke in das Leben des Realitystars. Ein Supporter textete: "Gott sei mit euch! Er hat gut auf dich aufgepasst und dir diesen wundervollen Mann geschickt, Kourtney. Du bist mir von allen die Liebste!" Ein anderer Anhänger meinte: "Die Liebe zwischen euch ist so authentisch. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag. Ich wünsche euch noch viele weitere!"

Der Schleier, den die Unternehmerin so kunstvoll in ihren Fotos inszeniert hatte, hält noch eine weitere schöne Bedeutung. Die Bestickung der Heiligen Maria wurde mit Bedacht gewählt: Travis hat ein Tattoo auf dem Kopf, das als Inspiration für den Schleier galt. Auch sonst wurde bei der Hochzeit an nichts gespart: Die Trauung fand auf dem italienischen Anwesen von Domenico Dolce (65) und Stefano Gabbana (61) statt. Passend dazu trug Kourtney ein Kleid, das sie selbst mit den beiden Designern entworfen hatte.

Cobra Team / BACKGRID Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Hochzeit

Instagram / alabamaluellabarker Kourtney Kardashian und Travis Barker bei ihrer Hochzeit

