"Prominent getrennt": Hat Michelle Schuld an Mikes Affäre?

Bei Prominent getrennt steht die nächste Zeit zu zweit vor der Tür! Diesmal müssen sich Mike Cees und Michelle Monballijn mit ihren vergangenen Beziehungsproblemen auseinandersetzen. Schon bei der ersten Frage gerät das Ex-Paar heftig aneinander. Als dann noch Mikes Seitensprung zur Sprache kommt, eskaliert die Situation komplett. Das Kuriose: Michelles Ex gibt offenbar ihr die Schuld für seinen Fehltritt. Zuvor erklärt der Sommerhaus-Teilnehmer seiner Verflossenen noch, dass er sie und ihre Kinder wie eine Familie angesehen und geliebt habe. "Warum lässt du dann alles fallen und gehst mir fremd?", wirft Michelle ihrem Ex wütend an den Kopf. Mike pfeffert ihr daraufhin entgegen: "Du warst doch der Auslöser mit deiner Internet-Scheiße." Im Interview will er sich dann erklären und rechtfertigt seine Affäre ganz selbstsicher mit den Worten: "Aber Michelle, wie hast du dich die dreieinhalb Jahre in dieser Partnerschaft verhalten?"

Michelle findet für Mikes Argumentation nur zwei Worte: widerlich und verlogen! Im Interview stellt sie klar: "Du bist fremdgegangen, also erwarte keine Entschuldigung von mir. Das ist wieder so dieses Umdrehen, aber das funktioniert bei mir nicht mehr." Noch während des Gesprächs sucht die Blondine das Weite und entzieht sich der Situation. Grund dafür: Mike unterbricht seine Ex am laufenden Band. "Es geht da mal um mich. Das ist eine absolute Katastrophe, die er da veranstaltet hat, und dann möchte ich, dass er darauf eingeht", erklärt Michelle im Einzelinterview. Nach kurzer Bedenkzeit kehrt sie aber an den Ort des Geschehens zurück und fügt sich ihrem Verflossenen – mal wieder.

Aktuell führen Mike und Michelle einen heftigen Rosenkrieg. Das Ex-Paar wirft sich sogar gegenseitig körperliche Gewalt vor. Zuletzt betitelten sich die Verflossenen jeweils als Lügenbarone. Damit angefangen hat Mike, woraufhin seine Ex prompt im Interview mit Promiflash reagierte: "Wenn ich eine Lügenbaronin sein soll, dann fällt dir im gleichen Moment schon die Nase ab. Hör auf, umzudrehen und Geschichten in deinem Lügenkarussell zu erfinden."

RTL Deutschland Mike Cees und Michelle Monballijn

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

