Übergriffig? Michelle Monballijn stellt Mikes Vorwurf klar

Michelle Monballijn setzt sich zur Wehr. Seit einigen Wochen liefern sich das Model und ihr Ex Mike Cees einen erbitterten Rosenkrieg – unter anderem ist das derzeit bei Prominent getrennt zu sehen. Jetzt möchte Michelle aber etwas klarstellen, das Mike über sie verbreitet haben soll: "Es war eine Situation in der Beziehung, das war kurz vor der Trennung, da hat Mike mich gefilmt." Das habe der Realitystar öfter gemacht, wenn sie sauer auf ihn war. Nachdem Michelle ihn mehrfach gebeten habe, das zu lassen, sei sie ihm und habe ihm das Handy aus der Hand nehmen wollen. "Er hat das Handy weggezogen und dann ist dadurch ein Kratzer an seine Stirn gekommen", berichtet Michelle ehrlich.

Da es ein Versehen war, haben die beiden das schnell klären können, doch am nächsten Tag soll Mike ein Foto von dem Kratzer weiter verschickt haben und gesagt haben, Michelle sei übergriffig. "Jetzt musste ich erfahren, dass er zu den Leuten, an die er das schickt, sagt, ich hätte ihn geschlagen", stellt sie erschrocken fest. Das ginge ihr zu weit. Sie sei absolut gegen Gewalt und möchte den Hetzereien ihres Ex-Mannes ein Ende setzen. "Wenn es so weit geht, dass mir gedroht wird, hört es bei mir auf. Ich lasse mich nicht erpressen", stellt sie entschieden klar.

In den vergangenen Wochen hat Mike immer wieder in YouTube-Videos über die Beziehung ausgepackt. Auch bei "Prominent getrennt" ging es zwischen den Verflossenen schon heiß her. Auch dort drohte der einstige Temptation Island-Verführer seiner Ex: "Passieren hier gewisse Dinge, leake ich dich komplett. Möchtest du öffentlich dein Gesicht verlieren? Soll ich die Michelle zeigen, die ich kennengelernt habe?"

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

