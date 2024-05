Schneepflugunfall: Jeremy Renner schildert Überlebenskampf

Jeremy Renner (53) erlitt am Neujahrstag 2023 einen schweren Unfall mit einem Schneepflug. In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) schildert der Schauspieler die Momente unmittelbar nach dem Unfall. Insgesamt lag er eine Dreiviertelstunde auf dem Eis und gab sich alle Mühe, um am Leben zu bleiben. "Ich musste mit aller Kraft ausatmen, um die Luft wieder einzusaugen", erinnert sich der Marvel-Star und erklärt: "Ich wusste nicht, dass ich eine geplatzte Lunge und all diese anderen Dinge hatte. Aber ich musste einfach atmen. Wenn ich nicht geatmet hätte, wäre ich tot gewesen, oder?" Diese Minuten haben ihn körperlich und geistig an seine Grenzen gebracht, macht er deutlich.

Der "Hawkeye"-Darsteller hatte versucht, seinen Neffen vor dem rollenden Schneepflug zu retten, und geriet schließlich selbst unter das schwere Gefährt. Die Verletzungen, die er durch den Unfall erlitt, waren massiv. Insgesamt brach sich Jeremy 38 Knochen und wurde unter anderem mit einem zerquetschten Brustkorb und einer schweren Verletzung am Auge ins Krankenhaus eingeliefert. Die Heilung seiner diversen Knochenbrüche dauerte lang – und erforderte jede Menge Titan. "Die Hälfte meines Gesichts ist aus Metall, die ganze rechte Seite meines Rückens ist aus Metall...", zählt der Hollywoodstar auf.

Der Unfall und die Zeit im Krankenhaus haben seine Perspektive komplett gewandelt – immerhin sei es ein wahnsinniger Glücksfall, dass er noch am Leben sei und sich frei bewegen könne. "Ich denke, es ist eine wirklich gute Erinnerung daran, worauf wir alle im Leben achten sollten", findet der 53-Jährige und erklärt: "Ich bin sehr klar. Mein Leben ist wirklich schlank, wenn das Sinn macht. Es gibt kein Fett mehr in meinem Leben. Dafür habe ich keine Zeit."

Washoe County Sheriff/MEGA Jeremy Renners Unfallort

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner im Januar 2024

