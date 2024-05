"Traumatisch": Kourtney Kardashian spricht über Fötus-Not-OP

Kourtney Kardashian (45) und ihr Mann Travis Barker (48) mussten vergangenes Jahr wirklich starke Nerven beweisen – ihr damals ungeborenes Baby musste im Mutterleib notoperiert werden! Im Trailer zur fünften The Kardashians-Staffel spricht die Unternehmerin nun erstmals über die dramatische Zeit. "Wir hatten einen Scan zu Hause geplant, damit alle Kinder das Baby sehen konnten", berichtete sie. Während der Untersuchung dann der Schock: Dem Arzt fiel "etwas Komisches" auf. Was genau auffällig war, sagt die vierfache Mutter nicht, es soll allerdings "eine superseltene Sache" gewesen sein. Für Kourtney war diese Prozedur mehr als erschreckend und traumatisch.

Der Arzt schickte Kourtney anschließend zu Spezialisten, um weitere Untersuchungen durchführen zu lassen. Die Entscheidung fiel dann auf eine Not-Operation im Mutterleib. "Da ist ein Loch in der Fruchtblase, wo sie reingehen mussten", beschreibt sie. Während dieser dramatischen Zeit musste Kourtney mehr als einen Gang runterschalten. Sie durfte weder Auto fahren noch länger als 20 Minuten stehen. "Ich verlasse wirklich nicht das Haus", betonte die Schwester von Kim Kardashian (43). Glücklicherweise verlief die OP offensichtlich gut! Denn im November 2023 erblickte ihr Sohn, der auf den Namen Rocky hört, das Licht der Welt.

Rückhalt hatte Kourtney in der schweren Zeit vor allem von Travis und ihrer Familie. Der Blink-182-Schlagzeuger verschob damals sogar seine Tour. "Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren. Die Konzerte in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben", verkündete die Band des Musikers damals auf X.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2023

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

