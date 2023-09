Not-OP! Alle Details zu Kourtney Kardashians Baby-Drama

Kourtney Kardashian (44) und Travis Barker (47) mussten um ihr Baby bangen! Das Ehepaar erwartet aktuell einen kleinen Sohn. Schon in wenigen Wochen dürfte der Kleine das Licht der Welt erblicken – doch nun kam es zu einer beängstigenden Situation. Auf ihrem Instagram-Profil erklärt die Unternehmerin: "Als jemand, der in der Vergangenheit drei sehr einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vorbereitet, mich einer dringenden fetalen Operation zu unterziehen!" Ihr Baby musste also im Mutterleib operiert werden...

