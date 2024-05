Trotz der Gerüchte: J.Lo mit neuem Trainingsplan in Bestform

Jennifer Lopez (54) soll momentan in Topform sein – zumindest körperlich! Vielleicht hilft ihr der Sport über die stressige Zeit hinweg? Die Sängerin und ihr Ehemann Ben Affleck (51) sollen nämlich kurz vor dem Ehe-Aus stehen. Mit einem straffen Fitnessprogramm und einer Ernährungsumstellung sei der Superstar aktuell trotzdem in "besserer Form, als er es jemals war" – das verrät jetzt ihr Trainer Dodd Romero gegenüber Us Weekly. "Sie ist hart im Nehmen und beschwert sich wirklich nie über irgendetwas", fügt Dodd hinzu. Der neue Trainingsplan der zweifachen Mutter hat es auch wirklich in sich...

Auf der Agenda steht für Jennifer dreimal pro Woche Krafttraining. Ihr Fokus soll dabei auf der Straffung ihrer Gesäß- und Bauchmuskeln liegen. An den anderen vier Tagen der Woche liegt J.Lo aber nicht nur auf der faulen Haut herum. Mit ihrer Fitnesstrainerin Tracy Anderson (49) steht dann nämlich ein Dance-Aerobic-Kurs mit leichten Gewichten an – und das bereits seit über 15 Jahren! "Wir machen ein Beintraining mit zehn Übungen, das sich auf die Gesäßmuskeln und die Taille konzentriert", gibt Tracy gegenüber dem Magazin preis. Auch die Ernährung der 54-Jährigen wird dabei nicht vernachlässigt, wie Dodd erklärt: Grundsätzlich meide Jennifer Alkohol, Zucker und Milchprodukte.

Aber nicht nur Jennifers Trainer sind davon überzeugt, dass sie sich aktuell in ihrer Bestform befinde – auch J.Lo selbst sieht diese Fortschritte! "Ich habe gerade die Dreharbeiten zu dem Film 'Kiss of the Spider Woman' beendet, in dem nur gesungen und getanzt wurde, was zu gleichen Teilen aufregend und anstrengend war", berichtete die "Jenny from the Block"-Sängerin bereits in der Show "Live With Kelly and Mark" und fügte hinzu: "Ich bin so dünn wie noch nie und im Moment in Kampfform."

