Überraschung: Vanessa Hudgens gewinnt US-"The Masked Singer"

Damit haben wohl die wenigsten Zuschauer gerechnet. Am Mittwoch ging in den USA die elfte Staffel von The Masked Singer zu Ende. Die Trophäe mit nach Hause nehmen durfte der Goldfisch. Wer sich darunter verbarg, überraschte wohl die meisten – denn es war keine Geringere als High School Musical-Star Vanessa Hudgens (35). Und für die Schauspielerin war das Versteckspiel auf der Bühne eine ganz besondere Erfahrung. "Es war definitiv ein aufregender Ritt. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so tief berühren würde", schwärmt sie im Interview mit Entertainment Tonight.

Die Einladung, bei The Masked Singer mitzumachen, sei für Vanessa zur rechten Zeit gekommen. "Es war der perfekte Zeitpunkt. Wir haben gestreikt und ich habe versucht, meinen nächsten Schritt zu finden, und das ist der Bereich, in dem ich tatsächlich arbeiten möchte. Und meine Fans haben mich gebeten, mehr zu singen", meint die 35-Jährige. Sie habe die Gelegenheit genutzt, um ihren Followern das zu geben, was sie sich wünschen und dabei zu schauen, "wer die wahren Fans sind". Im Finale setzte Vanessa sich gegen die Kaugummikugel durch, unter der sich "Ginny & Georgia"-Darsteller Scott Porter (44) verbarg.

Ein Hinweis darauf, dass Vanessa sich unter dem Kostüm des Fisches verbarg, könnte ihre Körpermitte geliefert haben. Immerhin ist die US-Amerikanerin aktuell hochschwanger und das kann auch die Robe der Maske nicht ganz verbergen. Es ist ihre erste Schwangerschaft und stolzer Papa ist Gatte Cole Tucker (27). Die Öffentlichkeit erfuhr aber nicht irgendwie von dem Familiennachwuchs – das erste Mal, mit schon groß gewachsenem Babybauch, präsentierte sich Vanessa auf dem roten Teppich der Oscars.

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

