Fans finden Olli Pocher und Sandys Aprilscherz geschmacklos

Das kommt wohl nicht so gut an. Oliver Pocher (46) und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) schienen sich zum 1. April einen kleinen Scherz erlauben zu wollen. Auf Instagram teilten sie ein Foto, auf dem der Komiker liebevoll den Bauch der Blondine umfasst und küsst. Bei vielen Usern führt der vermeintliche Witz aber zu Unmut. "Wann lernen wir endlich, dass es nicht lustig ist, eine vermeintliche Schwangerschaft als Aprilscherz zu benutzen?", "So ein ausgelutschter Aprilscherz" oder auch "Immer noch unlustig diese Scherze… Ich werde nie verstehen, was daran lustig ist", empören sich die User im Netz.

Die Mehrheit der Promiflash-Nutzer sind sich zumindest ziemlich sicher, dass es sich um einen Scherz handelt, wie aus einer Umfrage [Stand: 1. April, 13:42 Uhr] hervorgeht. Von 741 Abstimmungen sind 608 und somit 82,1 Prozent der Meinung, dass Olli und Sandy bloß Spaß machen. 133 Leser, was 17,9 Prozent entspricht, denken jedoch, dass sie tatsächlich noch ein Kind erwarten.

Auch wenn der Großteil von Olivers Fans seinen Beitrag nicht für voll nimmt, so wäre es dennoch ein großer Wunsch von ihnen, dass die einstigen Ehepartner wieder zueinanderfinden. "Irgendwie schade, dass es ein Aprilscherz ist", "April April. Wobei ich ein Liebescomeback von euch wirklich toll fände" oder auch "Bitte lass das kein Aprilscherz sein", schreiben die User unter dem Instagram-Post des Comedians.

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

