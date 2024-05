Gemma Collins investierte rund 2000 Euro in Designer-Vagina!

Gemma Collins (43) packt pikante Details aus! Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit gibt zu: Eine Sache gibt es bei ihr nicht mehr zu sehen. In dem Daily Mail-Podcast "Everything I Know About Me" stellt sie stolz klar: "Ich habe keinen Camel Toe, ihr könnt meinen Intimbereich gründlich untersuchen lassen. Du weißt ja, ich hatte vor Jahren eine Operation. Ich habe eine Designer-Vagina." Egal, wie eng die Hose sei – bei Gemma kann es keinen Kamelzehen-Abdruck mehr geben. Sollten Paparazzi-Bilder etwas anderes zeigen, müssten diese gefälscht sein, verdeutlicht sie.

Doch auf welche Operation spielt der Realitystar hier an? In einer Folge von "The Only Way Is Essex" von 2015 plauderte sie mit Bobby Norris bei einem Waxing-Termin offen über ihren Intimbereich. "Ich habe dir das nie erzählt, aber ich habe 2.000 Pfund bezahlt und jetzt ist meine Vagina perfekt. Sie sieht jetzt aus wie in einem Film", schwärmte sie damals. Damit steckte die Beauty umgerechnet rund 2.347 Euro in ihren unteren Körperbereich. Bei dem Eingriff soll es sich um eine nicht-chirurgische Schamlippenverjüngung gehandelt haben – damit schrumpfen die Schamlippen mithilfe von Laserenergie, so berichtete Daily Mail.

Im Privaten bekommt die jetzt wohl vor allem einer zu sehen: ihr Verlobter Rami Hawash. Die beiden führen seit 2011 eine On-off-Beziehung – im Jahr 2021 fanden sie schließlich endgültig wieder zueinander und sind heute verlobt. Eine Hochzeit planen sie allerdings erst in zwei Jahren. Dafür soll in dreifacher Ausführung vor den Traualtar getreten werden. "Die erste wird an einem wunderschönen Ort in Großbritannien stattfinden, die zweite vielleicht im Ausland, und die dritte wird die offizielle Feier für unsere engsten Freunde und Familie sein", plauderte das Reality-Sternchen im Interview mit Mirror aus.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash

