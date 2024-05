Hat Millie Bobby Brown ihren Jake etwa heimlich geheiratet?

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) sollen sich das Jawort gegeben haben! Das plaudert jetzt zumindest ein enger Freund des Paares gegenüber The Sun aus. Demnach sollen die Stranger Things-Schauspielerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (62), die sich vor 14 Monaten verlobt hatten, vergangenes Wochenende vor den Traualtar getreten sein. "Sie planen eine größere Zeremonie in den USA später in diesem Jahr, aber jetzt haben sie legal geheiratet und den ganzen Papierkram erledigt", ergänzt der Insider.

Die Hochzeit der Turteltauben habe am vergangenen Wochenende nur im engen Familien- und Freundeskreis in den USA stattgefunden. "Es war eine sehr schlichte, romantische Feier", beschreibt der enge Freund die Hochzeitsfeier des Paares. Unter den Gästen der intimen Hochzeitszeremonie war laut Informationen der Quelle neben Millies Eltern auch Jakes berühmter Vater Jon. Weitere Informationen gab der Tippgeber nicht preis.

Millie und Jake gehen bereits seit 2021 zusammen durchs Leben. Im Frühjahr vergangenen Jahres stellte Jake seiner Liebsten dann die Frage aller Fragen. Dafür hat er sich etwas ganz Besonderes überlegt: Bei einem gemeinsamen Tauchgang hatte er ihr eine Muschel in die Hand gegeben, in der der Klunker steckte – doch dann passierte den beiden ein Fauxpas. "Er steckt mir den Ring an die Hand, und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell, es war wie in einem Kinofilm", erinnerte sich die Schauspielerin an den außergewöhnlichen Moment.

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2022

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Dezember 2022

