Khloé Kardashian erleichtert über Auszug von Ex Tristan!

Tristan Thompson (33) zog in den vergangenen Monaten vorübergehend in das Haus seiner Ex-Freundin Khloé Kardashian (39) mit ein. Der Basketballspieler musste während der Renovierung seiner Unterkunft auf die Gastfreundlichkeit der Zweifachmama hoffen. Diese ist nun aber froh, dass Tristan wieder ausgezogen ist. In einem Interview während der Premiere der fünften Staffel The Kardashians mit People offenbart das Model: "Jetzt, wo er zurück nach Cleveland geht, kann ich mir vorstellen, dass ich einfach eine Erleichterung spüre. Es ist mir egal, wer es ist, ich brauche Freiraum."

Das größte Problem während des Zusammenlebens für Khloé war, dass sie ihm keine Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback machen wollte: "Manchmal hasse ich es, wie sehr ich nachdenke und auf der Hut sein muss, um nichts zu tun, was auch nur den Hauch einer Hoffnung aufkommen lassen könnte." Sie vergleicht den NBA-Spieler in dem Interview mit einem "Vogel, der das Nest verlässt" und hofft, dass er "nicht so schnell nach Los Angeles zurückkomme". Die Zeit ohne ihn wird ihr guttun, wie sie ausplaudert: "Ich brauche Zeit für mich, um mich zu erholen."

Khloé beendete ihre turbulente Beziehung 2022, nachdem sie schon mehrfach mit Unterbrechungen getrennt waren. Tristan betrog sie öfter – darunter einmal kurz vor der Geburt ihrer Tochter True und 2019 erneut. 2021 wurde bekannt, dass der Sportler ein Kind mit Maralee Nichols gezeugt hatte – ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Khloé und er ein weiteres Kind per Leihmutter erwarteten. Die 39-Jährige möchte keinesfalls wieder mit Tristan zusammenkommen, wie sie in der Hulu Show 2023 betonte: "Ich kann nicht zulassen, dass diese alten Gewohnheiten einfach in mein Leben kommen. Das ist einfach nicht das, was ich will."

Anzeige Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloé Kardashian im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Khloé ihren Ex für kurze Zeit wieder aufgenommen hatte? Bemerkenswert, sie ist trotzdem für ihn da! Hätte ich nicht gemacht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de