Emma Roberts strahlt mit ihrem Cody auf der Fashion Week

Emma Roberts (33) und Cody John wollen sich nicht mehr verstecken! Die Schauspielerin und ihr Freund halten ihre Beziehung eigentlich eher aus der Öffentlichkeit heraus. Zur Modenschau von Lacoste auf der Pariser Fashion Week kommen die American Horror Story-Darstellerin und der Schauspieler nun gemeinsam und posieren für ein paar süße Pärchenfotos im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Dabei beweisen die beiden, dass sie auch ein Händchen für Mode haben: Emma trägt eine klassische Jeans mit legerem Top und dazu einen weißen, bodenlangen Trenchcoat. Ihr Partner wählte eine dunkle Hose, zu der er einen cremefarbenen Pullover mit dunkelblauen Akzenten kombinierte.

Seit Sommer 2022 soll die 33-Jährige mit dem "In The Dark"-Star zusammen sein – sie zeigen sich aber nur sehr selten zusammen auf Events oder im Netz. Warum? Emma scheint ihre Gründe zu haben. "Ich möchte nie über Beziehungen sprechen, die ich führe oder die gerade enden oder beendet wurden. Es ist schon schwer genug, mit jemandem allein zusammen zu sein, ganz zu schweigen von einem Publikum", schilderte sie ihre Sichtweise in einem früheren Interview mit Cosmopolitan. Es mache sie traurig, dass sie durch ihre Berühmtheit kaum private Momente habe. Social Media habe außerdem noch eine neue Ebene hinzugefügt. Jeder könne kommentieren, was man tut, aber "niemand kennt die wahre Geschichte."

Bevor Emma mit Cody zusammenkam, war sie mit Garrett Hedlund (39) liiert. Die beiden hatten sich 2019 kennengelernt und ein Jahr später einen Sohn namens Rhodes auf der Welt begrüßen dürfen. Doch trotzdes Nachwuchses hielt ihre Beziehung nicht. Anfang 2022 trennten sich die beiden. Zu den Gründen äußerten sie sich aber nie.

