Erster Clip: So sieht Liam Hemsworth als neuer "Witcher" aus

Drei Jahre lang hatte Henry Cavill (41) den Hauptdarsteller Geralt von Riva in der beliebten Netflix-Serie The Witcher verkörpert. Im vergangenen Jahr verkündete der Superman-Star jedoch überraschend seinen Ausstieg aus der Fantasy-Sendung. Doch die Show geht auch ohne den Zuschauerliebling weiter! Denn in der neuen Staffel tritt niemand Geringeres als Liam Hemsworth (34) in Henrys Fußstapfen. Nun gewährt der Streamingdienst einen kleinen Vorgeschmack und veröffentlicht den ersten Trailer in neuer Besetzung. In dem Clip schreitet Liam als neuer Hexer geheimnisvoll durchs nebelige Dickicht. Dabei sieht der Tribute von Panem-Star seinem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich!

Die neue Besetzung kommt bei den Fans der Serie jedoch alles andere als gut an. In den sozialen Netzwerken häuft sich die Kritik. "Liam tut mir echt ein bisschen leid. Henry Cavill ist einfach Geralt! Er ist perfekt für die Rolle. Ihn zu ersetzen, ruiniert die Atmosphäre, egal wie Hemsworth sich schlägt", schreibt nicht nur ein enttäuschter Fan auf X. Einige User gehen sogar so weit, dass sie die neue Staffel ohne Henry gar nicht erst anschauen wollen. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: "Nein, danke, diesen billigen Abklatsch schaue ich mir sicher nicht an!"

Die "The Witcher"-Ära endet somit endgültig für Henry. Doch auf den erfolgreichen Schauspieler wartet direkt schon das nächste Abenteuer. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der 41-Jährige zum ersten Mal Vater wird! Nach zahlreichen Spekulationen verkündete Henry bei der Premiere seines neuen Films "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" die süßen Babynews. Er und seine Freundin Natalie Viscuso seien sehr aufgeregt und würden sich auf den gemeinsamen Nachwuchs freuen, machte der Brite im Gespräch mit Access Hollywood deutlich.

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

MEGA Henry Cavill und Natalie Viscuso im April 2024 in New York City

