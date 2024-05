Verzockt! "Prominent getrennt"-Cast hat nur noch 1.000 Euro

Bei Prominent getrennt geht es im Spiel "Mach ihn endlich rein" in Folge acht in eine zweite Runde. Nachdem das erste Team um Michelle Monballijn, Melina Hoch, Sandra Sicora (31), Lukas Baltruschat (30) und Nico Legat (26) nur insgesamt 500 Euro sichern konnte, liegt das restliche Preisgeld nun in der Hand von Mike Cees, Tim Kühnel, Tommy Pedroni (29), Chiara Fröhlich (26) und Sarah Liebich. Doch auch das zweite Team kann in dem basketballähnlichen Spiel nicht überzeugen: Mike kann seine 500 Euro zwar nach mehreren Versuchen sichern, bei Sarah läuft die Zeit dann jedoch ab, bevor der Ball rein trifft. Damit wurden die nächsten 13.000 Euro verzockt – den Teilnehmern bleibt also letztendlich nur noch ein Preisgeld von sage und schreibe 1.000 Euro übrig...

Tommy fasst das Schicksal noch einmal für seine Mitstreiter zusammen: "Ey, wir sind jetzt Jackpot bei 1.000. [...] Die anderen haben auch 500." Dass es so gelaufen ist, möchte der Rest wohl kaum glauben. Über diese "peinlichen 1.000 Euro" kann unter anderem Chiara auch nur noch lachen. Zurück in der Villa der Verflossenen stoßen sie mit ihrer Nachricht auf enttäuschte Gesichter. Doch wenigstens einer kann sich freuen: Nachdem Mike von seiner Mitspielerin für seine Arbeit gelobt wird, erklärt er: "Waren leider nur 500, aber somit haben Michelle und ich 1.000 Euro für euch Hohlbratzen geholt." Seine Ex-Partnerin war nämlich auch die einzige Spielerin im ersten Team, die ihr Geld sichern konnte.

Doch die Trash-TV-Bekanntheit brachte den Teilnehmern auch schon einen großen finanziellen Verlust. In der ersten Challenge mussten sich die Ex-Paare gemeinsam bei einer Challenge in der Höhe beweisen. Mike machte seine Höhenangst einen Strich durch die Rechnung: "Ich kann es nicht. Ich kann es nicht", betonte er immer wieder. Ohne es großartig zu probieren oder einfach stehen zu bleiben, bis die Zeit abgelaufen ist, brach der DJ ab und verzockte die ersten 10.000 Euro in wenigen Minuten. Sein Versagen sorgte im Nachhinein sowohl bei Michelle als auch bei den anderen Teilnehmern für Enttäuschung.

RTL "Prominent getrennt"-Teilnehmer beim Spiel "Mach ihn endlich rein"

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

