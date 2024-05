Zu nervös? Ohne Bill hätte Tom Kaulitz niemals moderiert

Bill (34) und Tom Kaulitz (34) sind unzertrennlich. Die Zwillingsbrüder sind nicht nur privat ein Herz und eine Seele, sondern machen auch seit rund zwanzig Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel gemeinsam Karriere. Doch was ihre Talente und Fähigkeiten angeht, sind die beiden doch unterschiedlich. Moderieren, so erklärt Tom im Gespräch mit RTL, sei nämlich gar nicht so sein Ding. Das Angebot für die gemeinsame Show "That's My Jam" nahm er an, weil er sich auf die Unterstützung seines Bruders verlassen kann. "Ich mag spontane Sachen, also alles, was nicht vorgeschrieben ist", meint der Gitarrist und gesteht, dass Bill ihm da auch mal "aus der Patsche hilft".

Ein Grund für seine Nervosität: Seine Ehefrau Heidi Klum (50) schaut mit Argusaugen zu, wenn er auf der Bühne steht! "Ich werde natürlich genau beobachtet, wie ich das so mache. Sie hat ja auch schon 17 Jahre Erfahrung", erklärt Tom – da will er sich natürlich keinen Patzer erlauben. Bill hingegen ist ganz der Profi und bleibt gelassen. "Ich habe ja mit Heidi auch schon ein paar Sachen gemacht. Das heißt, bei mir weiß sie, ich kann das. Ich glaube, das beruhigt sie auch enorm, dass ich dabei bin", betont der Sänger.

Neben ihrer eigenen Show waren die zwei im vergangenen Jahr auch bei The Voice of Germany als Coaches mit am Start. Doch für die diesjährige Staffel werden Bill und Tom nicht zurückkehren! "Eigentlich war bei uns die ganze Zeit klar, dass wir nicht mehr dabei sind", erklärte Tom jüngst in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Der Grund: Die Brüder haben bereits zu viele andere Projekte geplant, wie zum Beispiel eine Europa-Tour mit ihrer Band.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im März 2024

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

