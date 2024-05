Beängstigend: Katie Price' Auto bei Säureattacke beschädigt!

Bei Katie Price (46) ist im Moment viel los: Nicht nur, dass sie aus ihrer Villa ausziehen muss, um ihre Steuerschulden zu begleichen – jetzt wurde auch noch ihr Auto mit Säure übergossen! In ihrer Instagram-Story postet das ehemalige Model ein Video, indem sie ihr beschädigtes Auto zeigt. Der pinke Lack des Wagens hat sich an manchen Stellen sogar so weit abgelöst, dass man das silberne Metall darunter sehen kann. "Es ist schön zu wissen, dass jemand mitten in der Nacht gekommen ist, um Säure über mein ganzes Auto zu schütten. Vielen Dank dafür", empört sich Katie in ihrem Clip sarkastisch.

Die Attacke auf ihr Auto scheint ihr den Abschied von ihrem alten Leben noch einfacher zu machen. Zu dem Video schrieb die Reality-TV-Bekanntheit weiter: "Idioten vor meinem Haus, auf meinem privaten Grundstück. Ich kann es kaum erwarten, aus diesem Haus in ein paar Monaten auszuziehen." Die Rede ist von der gerichtlichen Zwangsräumung ihrer sogenannten "Mucky Mansion" – was sie allerdings als gar nicht so schlimm empfindet. Bei einer Live-Aufzeichnung ihres Podcasts "The Katie Price Show" meinte sie kürzlich ganz ehrlich: "Wisst ihr was? Ich habe meine Villa absolut gehasst. [...] Wer auch immer das Haus kauft, viel Glück! Ich hasse es."

Obwohl ihre extrem hohen Steuerschulden die Sängerin in den finanziellen Ruin treiben, scheint sie ihrer Zukunft positiv gegenüberzustehen. Im Podcast "Stripping Off with Matt Haycox" erklärte sie, dass sie zwar im Moment keine Milliardärin ist, aber sie wird es einfach manifestieren. Außerdem macht sie zwei Shows fürs Fernsehen und wird zu jeder Menge Podcasts eingeladen – ganz nebenbei betreibt sie auch noch einen erfolgreichen OnlyFans-Account. "Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen", erklärte sie.

Katie Price, TV-Star

Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

