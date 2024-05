Zwangsräumung: Katie Price trauert ihrer Villa nicht nach!

Katie Price (46) fällt ihr Zwangsumzug wohl ziemlich leicht! Die britische Reality-TV-Bekanntheit wohnt mit ihren Kids seit knapp neun Jahren in ihrer Villa Mucky Mansion in West Sussex, England. Im Zuge ihres Gerichtsverfahrens wegen ihres 900.000 Euro hohen Steuerschuldenbergs muss sie das Haus nun endgültig verlassen. Traurig scheint sie aber nicht zu sein, wie sie nun während einer Live-Show ihres Podcasts "The Katie Price Show" ihren Fans deutlich macht: "Wisst ihr was? Ich habe meine Villa absolut gehasst. Ich sage euch warum, neun Jahre Hölle, die ich dort hatte. Müllabfuhr, es spukt dort. [...] Wer auch immer das Haus kauft, viel Glück! Ich hasse es."

Wie die 46-Jährige außerdem verrät, wohne sie aktuell noch in der 19-Zimmer-Villa – doch das ändert sich schon sehr bald. Laut Mirror hat sie nur noch bis Ende Mai Zeit, das Grundstück zu räumen, danach werde das Haus verkauft, um ihre Schulden abzubezahlen. In wenigen Tagen muss Katie also raus aus ihrer Bleibe. Und wo zieht sie dann hin? Da hat sie sich offenbar auch schon Gedanken drüber gemacht. "Ich bin bereit, in meinen Wohnwagen zu ziehen", meinte sie kürzlich in ihrer Instagram-Story, als sie sich auf ihren Umzug vorbereitete. Bleibt abzuwarten, ob die Britin mit ihren Kindern tatsächlich übergangsweise in dem Wohnmobil hausen wird.

Katie selbst scheint sich trotz der Zwangsräumung und der vielen Gerichtsprozesse wegen ihrer Schulden gar keine Sorgen zu machen. Sie bleibe optimistisch, erzählte sie vor Kurzem in dem Podcast "Stripping Off with Matt Haycox": "Gerade fängt es wieder an, richtig gut zu laufen. Ich bekomme so viele Angebote, dass ich viele Auftritte sogar ablehne! [...] Ich mache nichts Billiges! Ich bin zwar noch keine Milliardärin, aber ich manifestiere es einfach." Auch mit ihrem OnlyFans-Account nehme sie eine ordentliche Summe ein.

Katie Price mit ihren Kindern Bunny, Princess, Jett und Junior

Katie Price, ehemaliges Erotikmodel

