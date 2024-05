Darum lehnte Anya Taylor-Joy ihre "Mad Max"-Rolle beinahe ab

Aktuell ist Anya Taylor-Joy (28) in dem Actionfilm "Furiosa: A Mad Max Saga" zu sehen. Beinahe hätte die Schauspielerin die Rolle jedoch abgelehnt. Der Grund dafür: Anya hatte Sorge, dass die Dreharbeiten in der Wüste zu starken Sonnenschäden an ihrer Haut führen könnten. "Er [der Regisseur George Miller] hat mich per FaceTime angerufen und gesagt: 'Ich möchte wirklich, dass du diesen Film machst', und ich habe gesagt: 'Aber du hast mich doch gesehen, oder? Es gibt nirgendwo Schatten, ich werde einen Regenschirm brauchen.' Und er sagte: 'Das ist es, worüber Sie sich in diesem Film Sorgen machen?' Und ich sagte: 'Ja, Sir, das ist es'", erzählt sie in der "The Late Show with Stephen Colbert".

Schlussendlich konnten Anyas Sorgen bezüglich potenzieller Verbrennungen beigelegt werden, sodass sie doch einwilligte, den Film zu machen. Um das Projekt zu promoten, begaben sich die 28-Jährige und ihre Co-Stars wie Chris Hemsworth (40) oder Tom Burke vor Kurzem auf Pressetour. In diesem Rahmen besuchte der Cast auch das Filmfestival Cannes. Dort legte Anya einen Wow-Auftritt nach dem anderen hin. Auf der Premiere des Films strahlte der Filmstar beispielsweise in einer langen, eleganten Robe von Dior. Dazu kombinierte sie eine große silberne Kette sowie passende Ohrringe.

Anya steht bereits seit einigen Jahren in der Öffentlichkeit. Der große Durchbruch gelang ihr 2015 mit dem Horrorfilm "The Witch". Daraufhin folgten zahlreiche Rollen in Projekten wie "Split", "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham", "Das Damengambit" oder "Dune: Part Two". Für ihre Leistungen wurde die gebürtige US-Amerikanerin mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet - darunter einem Golden Globe Award sowie einem Critics’ Choice Television Award.

Getty Images Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy und Tom Burke, 2024

Getty Images Anya Taylor-Joy beim Filmfestival Cannes, 2024

