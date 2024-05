Durch "Furiosa"-Rolle: Anya Taylor-Joy lernte wütend zu sein

Der neue Film "Furiosa: A Mad Max Saga" erobert zurzeit die Kinos im Sturm! In dem Prequel verkörpert Anya Taylor-Joy (28) die knallharte und vor allem wütende Hauptdarstellerin. Diese Rolle habe einen großen Einfluss auf ihr eigenes Leben gehabt, erklärt die Schauspielerin jetzt im Interview mit Gentlemen's Quarterly: "Früher war ich nie wütend. Vielleicht nur manchmal, wenn es um andere Menschen ging." Durch ihre Rolle habe sie nun gelernt, auch für sich selbst einzustehen. "Ich fing an, mich zu ärgern. Mein Mann sagte: 'Ich habe dich noch nie so erlebt!'", erinnert sich der Hollywood-Star stolz im Gespräch mit dem britischen Magazin.

Einen wütenden Charakter zu verkörpern, war für Anya also eine große Umgewöhnung. Zuvor hatte die argentinisch-britische Darstellerin in der Netflix-Serie Das Damengambit nämlich eine zurückhaltende, kluge Schachspielerin gespielt."Meine Figur Beth Harmon hatte viel mehr von mir selbst", reflektiert die 28-Jährige im Gespräch mit dem Newsportal. Alle ihre Figuren würden anders gehen, sich anders verhalten und anders weinen. Doch bei Beth habe sie gedacht: "Du brauchst meine Tränen, du brauchst meine Eigenarten, du brauchst meinen Gang."

Neben Anyas erfolgreicher Schauspielkarriere könnte es für sie auch im Privatleben nicht besser laufen. Bereits im Jahr 2022 hatte die Golden Globe-Preisträgerin ganz still und heimlich ihre große Liebe, den Musiker Malcolm McRae (30), geheiratet. Vor wenigen Tagen blickte sie im Interview mit Elle auf die zwei gemeinsamen Ehejahre zurück. "Ich bin ein unglaublich sensibler und gefühlsbetonter Mensch. Ich bin so unglaublich glücklich, Hals über Kopf verliebt zu sein. Ich habe meine Person gefunden", kam die "The Menu"-Bekanntheit ins Schwärmen.

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Getty Images Malcolm McRae und Anya Taylor-Joy bei der Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party, 2024

