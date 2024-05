Kurz nach Unfall: So geht es Mike Heiter und Leyla jetzt

Vor einer Woche ereignete sich das tragische Ereignis: Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) hatten einen Autounfall. Nun zeigte sich das Reality-TV-Paar zum ersten Mal wieder wohlauf in der Öffentlichkeit. Beim Fame Fighting Challenger sprachen die Dschungelcamp-Teilnehmer mit Bild über die Folgen des Unfalls und ihre aktuelle Verfassung: "Ich merke schon, dass ich jetzt ein bisschen vorsichtiger bin, und auch bei Leyla merke ich, dass sie etwas Angst hat, wenn ein Auto mal etwas dichter kommt", teilte Mike.

Auch Leyla bestätigte, dass sie inzwischen eine wachsamere Beifahrerin sei: "Ich glaube, Mike bekommt schon so langsam die Krise mit mir, weil ich jetzt immer mitbremse und mich festhalte oder ihn irgendwie kneife oder irgendetwas sage." Die Realitystars waren gerade auf dem Weg zu einer Party, als sich der Unfall ereignet hatte. "Auf einmal liege ich da in diesem Rettungswagen und es heißt, dass sie noch einen zweiten für Mike brauchen. Eigentlich wollte er mit mir mitfahren. Ich hatte schon wirklich Panik. Ich hatte keine Info, wo er ist und wie es ihm geht", schilderte die Bachelor in Paradise-Kandidatin. Das Paar hatte jedoch Glück gehabt und nur leichte Verletzungen erlitten.

Kurz nach dem Unfall postete Leyla eine Story, in der sie ihren Followern erklärte, was passiert sei: "Mike und ich hatten gerade einen Autounfall. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Aber ich hoffe, er kommt gleich zu mir." Dafür hagelte es ordentlich Kritik für die Beauty. Die Menschen fragten sich, warum sie unmittelbar nach dem Unfall ihr Handy zückte. Das erklärte die 28-Jährige so: "Ich habe auch Freunde und Familie, die mir alle auf Instagram folgen, die sich alle Sorgen gemacht haben, die mir geschrieben haben, die versucht haben, mich anzurufen." Da sie keine Kraft hatte, allen einzeln zu antworten, war eine Story die einfachste Lösung.

Instagram / mikeheiter / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter sind im Krankenhaus, Mai 2024

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

