Darum drehte Leyla Lahouar nach Unfall Video im Krankenhaus

Leyla Lahouar (28) erklärt ihr Verhalten nach dem Unfall. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und ihr Freund Mike Heiter (32) waren am Wochenende in einen Autounfall verwickelt. Die TikTokerin meldete sich bei ihren Fans kurze Zeit später aus dem Krankenhaus. Doch warum entschied sie sich für die direkte Veröffentlichung? In einem Instagram-Video erklärt sie, dass der Unfall relativ schnell publik wurde. Mit ihrem Post habe sie den Menschen die Angst nehmen wollen: "Ich habe auch Freunde und Familie, die mir alle auf Instagram folgen, die sich alle Sorgen gemacht haben, die mir geschrieben haben, die versucht haben, mich anzurufen." Dazu hätte sie jedoch keine Kraft gehabt. Dank der Story habe sie allen auf einmal sagen können, dass sie wohlauf sei.

Mike und Leyla wurden im Krankenhaus zunächst getrennt voneinander untersucht und hatten die Nacht dort verbringen müssen. Mittlerweile sind sie wieder zu Hause – es sei Glück im Unglück gewesen. "Wir hatten einen Schutzengel und haben jetzt nichts weiter Schlimmes davongetragen als Prellungen und Schürfwunden", erzählt der ehemalige Love Island-Kandidat. Seine Freundin gab an, immer noch einen riesengroßen Schock zu haben.

Das Paar war auf dem Weg nach Paderborn, als sich der Unfall ereignete. Leyla zufolge standen sie an einer roten Ampel, als ein Auto von der Autobahn angerast kam und in ihr Fahrzeug fuhr. "Jetzt haben wir gehört, dass sie 80 bis 100 km/h hatte und dann ist sie mit dieser Wucht in uns rein", erinnert sich Mike. Er hatte den Wagen anrauschen sehen, aber hatte keine Zeit, zu reagieren.

Instagram / mikeheiter / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter sind im Krankenhaus, Mai 2024

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2024

