Nach Trennung: Jax Taylor mit mysteriöser Frau gesichtet!

Vor drei Monaten gaben die "Vanderpump Rules"-Stars Jax Taylor (44) und Brittany Cartwright (35) bekannt, dass sie eine Ehepause einlegen. Seitdem gehen die TV-Persönlichkeiten getrennte Wege. Nun wurde Jax sogar mit einer mysteriösen Frau gesichtet. Laut TMZ war der 44-Jährige gerade mit Freunden unterwegs, als die unbekannte Dame dazustieß und die Gruppe anschließend in eine Karaokebar ging. Der Schauspieler und die Fremde machten dort zwar keine öffentlichen Liebesbekundungen – trotzdem sollen sie die Bar gemeinsam verlassen haben.

Erst im April erzählte Jax Entertainment Tonight, dass Kommunikationsprobleme der Grund für ihre Beziehungspause seien. Der Star habe seiner Noch-Ehefrau versprochen, dass er an sich selbst arbeiten werde, während beide versuchen, "Dinge herauszufinden." Der Amerikaner meinte im Interview: "Ich weiß nicht, was passieren wird. Die Trennung war definitiv gut für mich, aber ich vermisse sie. Ich vermisse sie sehr. Also, ich weiß nicht, wir werden sehen, ob sie mich zurücknehmen wird."

Im Gespräch mit People schilderte Brittany ihre Version der Trennung. Nachdem sie eines Morgens bei einem heftigen Streit mit Jax "eine Belastungsgrenze erreicht hatte", beschloss sie, auszuziehen: "Wir haben uns so sehr gestritten, dass ich einfach angefangen habe, einen Koffer zu packen. Ich dachte: 'Ich und Cruz verlassen dieses Haus.' Ich musste tun, was für mich und meinen Sohn richtig war."

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, 2023

Getty Images Jax Taylor and Brittany Cartwright

