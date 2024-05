Prinz William und George im Partner-Look beim Fußballspiel!

Wie der Vater, so der Sohn. Prinz William (41) und sein Erstgeborener wurden bei einem Fußballspiel im Wembley Stadium gesehen. Was dabei besonders auffällt: Prinz George (10) und sein Papa tragen passende Outfits! In schicken dunkelblauen Anzügen saßen die Prinzen auf ihren Plätzen und verfolgten gespannt das Spiel. Beide trugen dazu blau gestreifte Krawatten und weiße Hemden. Die Liebe zum Fußball verbindet die beiden schon länger: Bereits im April waren sie zusammen bei einem Spiel ihres Lieblingsvereins, Aston Villa. Nach dem Spiel durfte George dieses Mal sogar die Hände der Spieler schütteln!

Die Freude am Fußball ist nicht das Einzige, was die beiden Royals gemeinsam haben. In den Jahren 2015 bis 2017 arbeitete William als Pilot eines Rettungsflugzeuges und erzählte immer wieder von seiner Liebe fürs Fliegen. Das scheint auf seinen Sohn abgefärbt zu haben. Wie Hello! vor wenigen Tagen berichtete, soll George laut Prinzessin Kate (42) ganz vernarrt in Flugzeuge sein und unbedingt eine militärische Basis besuchen wollen. "Er ist auf dem besten Weg, Pilot zu werden", soll William stolz verkündet haben.

Das Familienleben der jungen Royals musste in den letzten Monaten einige Hürden überwinden. Nach König Charles' (75) Krebserkrankung wurde auch bei Kate eine ähnliche Diagnose gestellt. Seitdem hält sich die Prinzessin von Wales aus der Öffentlichkeit zurück und gibt anderen Familienmitgliedern den Vorrang, die königlichen Pflichten zu erledigen. Wie sie in ihrem eigenen Statementvideo schon betont hatte, liegt ihr Fokus darauf, ihren Kindern alles verständlich zu erklären und ihnen zu versichern, dass alles okay sein wird.

Getty Images Prinz William und Prinz George

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate

