Interesse an Flugzeugen: Das will Prinz George mal werden!

Schon als kleiner Junge war Prinz George (10) ein großer Fan von Flugzeugen. Bis heute hat sich das Interesse des ältesten Sohnes von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) an den großen fliegenden Maschinen gehalten, wie der Thronfolger im Gespräch mit Chrissie Lacey, Staffelführer der Royal Air Force, laut Hello! zu verstehen gibt. Der Mini-Royal wolle gern einmal den Stützpunkt des Vereinigten Königreichs besuchen. Er sei ein "potenzieller Pilot in der Entwicklung", habe William erzählt.

Das Interesse an Flugzeugen scheint dem kleinen Prinzen wohl in die Wiege gelegt worden zu sein. Zu seinem ersten Geburtstag bekam George sogar mal einen eigenen Flieger mit ganz persönlicher Aufschrift geschenkt. Das Luftfahrtunternehmen Hangar8 hatte es sich zur Aufgabe gemacht, dem Royal einen privaten Bombardier Challenger Jet mit der eigens kreierten Aufschrift "Happy Birthday Prince George" zu überreichen. Gegenüber Oxford Mail erklärte der Marketingdirektor Janus Kamradt: "Es hat großen Spaß gemacht, wir sind wirklich stolz auf das Design." Behalten durfte er sein Geschenk allerdings nicht. "Wir sind nicht in der Lage, es zu Prinz George in den Kensington Palace zu fliegen, also haben wir ihm ein Bild seiner größten Geburtstagskarte geschickt", fügte Janus hinzu.

William und sein Ältester teilen die Leidenschaft für Flugzeuge und das Fliegen. Gemeinsame Flüge werden die zwei wohl auch intensiv miteinander genießen – doch das ist wohl nicht mehr allzu lange möglich: Es gibt nämlich eine Regel, die besagt, dass der junge Thronfolger nur noch getrennt von seinem Vater fliegen darf, sobald er das Alter von 12 Jahren erreicht hat. Grund dafür sei der Schutz der Zukunft des Monarchen. So sei es auch schon mit Prinz William gewesen, als er das Alter erreicht hatte, wie der frühere Pilot von König Charles (75) in "A Right Royal Podcast" erzählte.

Getty Images Prinz William, Mai 2024

Getty Images Prinz George mit seinem Vater Prinz William

