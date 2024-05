Trotz Vorwürfen: P. Diddys Stern auf dem Walk of Fame bleibt

Erst vor wenigen Tagen ist ein Video aufgetaucht, in dem P. Diddy (54) seine Ex-Freundin Cassie (37) verprügelt. Seitdem werden immer mehr Stimmen laut, die dem Rapper vorwerfen, sie sexuell missbraucht zu haben. Nun fordern viele Fans, dass sein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame entfernt werden soll. Doch es scheint so, als würde das nicht passieren. Ein Sprecher der Hollywood Chamber of Commerce meint jetzt gegenüber TMZ, dass die Organisation "machtlos" sei, wenn die Sterne bereits zementiert sind. Sie seien nur für die Nominierung, die Herstellung und die Installation der Sterne zuständig.

16 Jahre ist es her, dass P. Diddy seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekam. Der "Coming Home"-Interpret wurde damals von Schauspieler Jamie Foxx (56) geehrt, der in seiner Rede über den Musiker sagte: "Er schmeißt die beste Party, die Sie je in Ihrem Leben gesehen haben." Außerdem fügte der 56-Jährige hinzu: "Das ist groß. Das ist legendär. Und das werden sie dir niemals wegnehmen können."

Auch wenn P. Diddys Stern vorerst bleibt, häufen sich die Anklagen gegen den Star. Erst kürzlich beschuldigte ihn eine Frau namens April Lampros, dass der 54-Jährige sie in den 1990er- und 2000er-Jahren mehrfach missbraucht und vergewaltigt haben soll. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die der Daily Mail vorliegen. Außerdem klagte die Frau den Sänger in weiteren Punkten an: sexuelle Nötigung, Körperverletzung und vorsätzliche Zufügung von seelischem Leid.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images P. Diddy im Februar 2019

