Aurora Ramazzotti kassiert 30 Mückenstiche für ein Foto!

Das muss wehtun! Um das perfekte Bild mit ihrem Mann Goffredo Cerza zu bekommen, nimmt Aurora Ramazzotti (27) schmerzhafte Folgen in Kauf. Die Tochter von Michelle Hunziker (47) und Eros Ramazzotti (60) teilt die Schnappschüsse auf Instagram und offenbart: "Diese sehr niedlichen Fotos, die mein Bruder Gabrio gemacht hat, haben uns jeweils etwa 30 Mückenstiche gekostet." Nach ihrer Reihe an süßen Bildern folgt als letztes eins von ihren Mückenstichen – direkt auf der Stirn! "Besonderen Dank an diejenige, die mich genau in die Mitte meiner Stirn gestochen hat, und zwar mit einer, ich würde sagen, geometrischen Präzision", kommentiert sie ihren Stich.

Doch auch ihren Ehemann Goffredo hat es erwischt. Mindestens sechs Mückenstiche trägt der Partner von Aurora davon. Der Halbbruder von Aurora, Gabrio Tullio, hat sich aber Mühe für die Bilder gegeben. Die künstlerische Ader liegt wohl bei ihnen in der Familie – der Neunjährige beweist, was für schöne Bilder er fotografieren kann. Ihre Follower sind begeistert und kommentieren fleißig ihren Post. Einer von ihnen schreibt: "Bilder ohne Filter posten ist einfach super. Gute Arbeit – ich hoffe, die kleinen Mädchen folgen deinem Beispiel" oder ein weiterer kommentierte: "Was für eine erstaunliche Arbeit, ein Lob an die Mücke."

Aurora und Goffredo sind über sieben Jahre zusammen. Im vergangenen Jahr wurden sie Eltern ihres kleinen Sohnes Cesare. Auf ihrem Instagram-Profil hält die 27-Jährige ihre Follower mit Schnappschüssen ihres Sohnes auf dem Laufenden. Darunter ein süßes Vorher-Nachher-Bild, das sie an dem gleichen See aufgenommen hatte. Auf beiden Bildern trug sie das gleiche Kleid, einmal schwanger und dann mit ihrem Cesare im Arm.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti zeigt ihren Mückenstich

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im Februar 2023

Hättet ihr solche Folgen für ein schönes Bild in Kauf genommen? Ja klar, das lohnt sich doch! Ich denke eher nicht. Ergebnis anzeigen



