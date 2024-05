Das waren die Highlights des "Let's Dance"-Finales 2024!

Let's Dance findet auch in diesem Jahr ein fulminantes Ende. Am Freitagabend war das große Finale gekommen: Gabriel Kelly (22), Detlef D! Soost (53) und Jana Wosnitza (30) gaben noch ein letztes Mal alles, um die Juroren und die Zuschauer von sich zu überzeugen. Und der Showdown hatte es in sich! Promiflash hat für euch die Highlights des Abends – inklusive eines Punkteregens und einem strahlenden Sieger!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de