Glen Powell und Adria Arjona hatten Badewannen-Unfall am Set

Glen Powell (35) und Adria Arjona (32) erlebten am Set ihres neuen Films "Hit Man" ein Malheur. Für eine heiße Szene sollten die zwei Schauspieler es sich in einer Badewanne gut gehen lassen – doch statt Schaumbad entschieden sich die Produktionsmitarbeiter, Spülmittel zu benutzen. Adria erklärt gegenüber Variety: "Das entzieht der Haut alle Öle. Das wird für Babyenten verwendet, wenn es eine Ölpest gibt, um Himmels willen." In dieser Wanne habe sie über eine Stunde lang mit ihrem Co-Star Glen gefilmt. "Ich steige aus der Wanne und trockne mich ab und plötzlich kann ich meine Knie nicht beugen, weil meine Haut komplett ausgetrocknet ist. Oh mein Gott, ich hatte so große Schmerzen", erinnert sie sich.

Das ausgedehnte Spülmittel-Bad soll bei den Hollywoodstars einen schlimmen Ausschlag ausgelöst haben. Das Problem an der Sache: Für den Rest des Tages stand noch der Dreh mehrerer Sexszenen auf dem Plan! Mit jeder Menge Make-up versuchte man, ihre rote, gereizte Haut abzudecken. "Es sieht so sexy aus, aber wir hatten beide so große Schmerzen", schildert die "Andor"-Darstellerin. Doch Adria und Glen beschlossen, es mit Humor zu nehmen. "Wir haben uns totgelacht. Glen fragte mich: 'Wie viel Make-up hast du gerade auf deinem Hintern?' Ich sagte: 'So viel, dass es gar nicht mehr lustig ist'", berichtet die Puertoricanerin.

Was ihr Freund wohl von den sexy Szenen mit Glen gehalten hat? Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die 32-Jährige in einer Beziehung mit Jason Momoa (44) ist. Der Aquaman-Star teilte nämlich süße Pärchenfotos der zwei und machte ihre Liebe somit offiziell. "Sie treffen sich schon seit einiger Zeit und sind sehr glücklich miteinander", verriet daraufhin ein Insider gegenüber Just Jared.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adria Arjona und Glen Powell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell und Adria Arjona bei der "Hit Man"-Premiere im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Adrias wilde Badewannen-Story? Da muss man eben durch als Schauspieler... Das geht gar nicht, was für eine blöde Idee von den Produktionsmitarbeitern! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de