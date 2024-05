Josh-Trennung: Lernt Madonna schon anderen Boxer kennen?

Madonna (65) soll sich erst von Josh Popper (31) getrennt haben – und sich jetzt schon mit einem anderen Boxer ziemlich gut verstehen! Auf Instagram teilte die Sängerin ein verdächtiges Bild. Sie setzte sich auf den Schoß des Briten Richard Riakporhe und schrieb dazu: "Ich musste mich ja irgendwo hinsetzen." Er ist, genau wie Josh, ein professioneller Boxer. Den 34-Jährigen und die "Popular"-Interpretin trennen 31 Jahre.

Ein Insider will wissen, was bei ihnen wirklich läuft. Gegenüber The Sun erklärt der Informant: "Richard hat Madonna über die Modewelt kennengelernt – sie haben gemeinsame Freunde. Sie verstehen sich sehr gut und haben viel Spaß in der Gesellschaft des jeweils anderen. Aber im Moment sind sie einfach nur gute Freunde." Derzeit sind sie aber noch kein Paar. Vielleicht lenkt sich Madonna derzeit auch einfach mit dem Hottie ab.

Denn laut einem anderen Insider ist die 65-Jährige wieder Single. Nach rund einem Jahr soll nun alles aus und vorbei bei Madonna und Josh sein. "Madonna hat Josh monatelang kaum gesehen, weil ihr Terminkalender so hektisch war. Die Dinge sind einfach im Sande verlaufen", berichtete The Sun vor wenigen Tagen. Das Liebesleben der Musikerin ist seit Jahren turbulent. Sie war zweimal verheiratet und datete viele bekannte Männer.

Instagram / r_riakporhe Richard Riakporhe, britischer Boxer

Instagram / _joshpopper Madonna und Josh Popper im August 2023

