Paris Hilton teilt süßen Clip mit Phoenix beim Planschen

Paris Hilton (43) geht offenbar richtig in ihrer Rolle als Mama auf! Das beweist die Hotelerbin aktuell in einem Video auf TikTok. In diesem schwimmt die Beauty mit ihrem Sohn Phoenix Barron Hilton Reum (1) in einem Planschbecken, in dem beide von einer Strömung mitgerissen werden. Vor allem dem Kleinen gefällt das feuchtfröhliche Abenteuer wohl sehr: Er strahlt über beide Ohren und wackelt im Arm seiner Mama mit seinen kleinen Ärmchen, an denen er Schwimmflügel trägt. "Erlebe meine Kindheit erneut!", kommentiert die Zweifachmama den Clip.

Vor allem die Fans auf der Social-Media-Plattform sind ganz aus dem Häuschen, was die niedliche Aufnahme betrifft. "Es gibt nichts auf der ganzen Welt, das mich glücklicher macht, als Paris Hilton in ihrer Rolle als Mama zu sehen!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer in der Kommentarspalte des Beitrags und ein weiterer schreibt: "Wer hat mehr Spaß? Baby P oder Mama P? Ich glaube, die Mama!"

Dass die 43-Jährige private Einblicke gewährt, was ihren Einjährigen anbelangt, ist keine Seltenheit. In regelmäßigen Abständen lässt sie ihre Follower im Netz an ihrem Glück teilhaben. Anders war es jedoch vor der Geburt ihrer zwei Kinder. Beide kamen im Januar sowie November 2023 mithilfe von zwei Leihmutterschaften auf die Welt. Diese hielt die Ehefrau von Carter Reum jedoch für geraume Zeit geheim, um sich und ihre Babys zu schützen.

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Sohn Phoenix

Instagram / parishilton London Hilton, Paris Hilton und Phoenix Hilton, im Mai 2024

