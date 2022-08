Mit Baby-Pics: Catherine Zeta-Jones gratuliert Sohn zum 22.

Catherine Zeta-Jones (52) schwelgt in Erinnerungen. Im November 2000 gaben sich die Schauspielerin und ihr Ehemann Michael Douglas (77) in New York das Jawort. Nur wenige Monate zuvor erblickte das erste gemeinsame Kind der Filmstars, Sohn Dylan, das Licht der Welt. Nun feiert der Schauspieler bereits seinen 22. Geburtstag. Zu diesem Anlass widmete ihm seine Mutter Catherine ein paar rührende Zeilen.

"Alles Gute zum 22. Geburtstag, Dylan. [...] Die Freude, die du bisher in diese Welt gebracht hast, ist unermesslich. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe", schrieb die 52-Jährige auf Instagram. Dazu teilte die "Ocean's Twelve"-Darstellerin eine Reihe von Schnappschüssen von sich und ihrem Sohn. So ist unter anderem auf einem der Fotos Catherine im Krankenhaus zu sehen, kurz nach der Geburt von Dylan (22). Eine weitere Aufnahme zeigt die Schauspielerin, wie sie mit ihrem Kind auf der Couch kuschelt.

Erst im Mai hatte der 22-Jährige erfolgreich sein Studium abgeschlossen, wobei er im Netz Bilder seiner Abschlussfeier teilte. Voller Stolz gratulierte ihm seine berühmte Mutter unter dem Beitrag. "Ich bin so unglaublich stolz auf dich", schrieb Catherine und versah ihren Kommentar mit einem Herz-Emoji.

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und ihr Sohn Dylan

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Sohn Dylan im Mai 2022

