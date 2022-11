Catherine Zeta-Jones und Sohn Dylan begeistern bei Premiere

Catherine Zeta-Jones (53) scheint ein waschechter Familienmensch zu sein. Kommende Woche ist es endlich so weit und die Neuinterpretation der bekannten Addams Family startet auf Netflix. In der Serie schlüpft die gebürtige Britin in die Rolle der Mama Morticia Addams. Nun fand die große Premierenfeier statt, zu der sie jedoch nicht ihr Mann Michael (78) begleitete. Auf dem roten Teppich strahlte Catherine stattdessen mit ihrem Sohn Dylan (22) um die Wette.

Anlässlich der bevorstehenden Veröffentlichung von "Wednesday" fand am vergangenen Mittwoch in Los Angeles ein großes Event statt, zu dem die 53-Jährige ihren Sohn mitbrachte. Entsprechend dem Anlass hatte sich das Duo auch ordentlich in Schale geworfen: Während Catherine in einem bodenlangen cremefarbenen Kleid begeisterte, zog Dylan in einem dunkelroten Anzug alle Blicke auf sich. Gemeinsam posierten die Schauspielerin und der 22-Jährige für die Fotografen. Augenscheinlich genossen die beiden die gemeinsame Zeit auch sehr, denn auf vielen Aufnahmen der Veranstaltung ist zu sehnen, wie sich Dylan und seine Mama lächelnd ansehen.

Im Anschluss an das Event teilte Catherine dann noch ein gemeinsames Foto mit Dylan in ihrer Instagram-Story – auf dem Schnappschuss sind die beiden allerdings nur von hinten zu sehen. "Dank meines Sohnes Dylan, der mit mir auf dem 'schwarzen' Teppich stand, war mein Abend noch besser", schwärmte sie in ihrem Post.

Anzeige

Getty Images Dylan Douglas und Catherine Zeta-Jones im November 2022

Anzeige

Getty Images Christina Ricci, Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán und Isaac Ordonez

Anzeige

Getty Images Dylan Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Carys Zeta Douglas im März 2019 in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de