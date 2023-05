Michael Douglas' Sohn schimpft über peinliche Dad-Jokes!

Michael Douglas (78) ist seinem Sohn offenbar ein wenig peinlich. Der Schauspieler und Catherine Zeta-Jones (53) sind bereits seit über 20 Jahren verheiratet. Die beiden sind aber nicht nur ein Ehepaar, sondern auch stolze Eltern von Dylan (22) und Carys (20). Gemeinsam mit seinem Sohn Cameron (44) aus erster Ehe, ist der "Enthüllung"-Darsteller Vater von drei Kindern. Aber vor allem Sohnemann Dylan empfindet die Witze seines Papas als ein wenig peinlich.

Michael erschien gemeinsam mit dem 22-Jährigen zu der Broadway-Premiere "Good Night, Oscar". Dort sprach der junge Mann mit Page Six und klagte scherzhaft darüber, dass der "Ant Man"-Darsteller "manchmal peinlich sein kann". "Mehr in Bezug auf das, was er sagt, als auf das, was er ist. Einfach Vater-Kram. Er schlägt mit seinen Witzen gerne mal über die Stränge", ging er näher darauf ein.

Dass er und sein Vater trotz der schlechten Dad-Jokes ein gutes Verhältnis zueinander haben, wurde auf dem Event schnell klar. So posieren die beiden gemeinsam auf dem roten Teppich, wobei Michael Dylan einen Arm um die Schulter legt. Außerdem machte es den Eindruck, als ob die beiden eine Menge Spaß zusammen gehabt haben.

Getty Images Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones, 2022

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

Berliner,Alex J. / ActionPress Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan Michael Douglas, Februar 2023

