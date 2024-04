Michael Douglas dachte, seine Catherine sei zu gut für ihn!

Michael Douglas (79) und Catherine Zeta-Jones (54) sind eines der Vorzeigepaare Hollywoods. Kennengelernt hatten die beiden sich 1998 bei einem Filmfestival. Zu Gast in der Sendung "Lorraine" verrät der Schauspieler jetzt, dass er bei den ersten Dates mit der Waliserin direkt sicher war, die Eine gefunden zu haben. "Die Dinge sahen gut aus und ich fragte: 'Was hältst du von Golf?' Sie sagte: 'Oh ich liebe Golf!', und ich sagte: 'Oh, wirklich?' Das war zu schön, um wahr zu sein", erzählt der "Basic Instinct"-Darsteller. So habe er gemerkt, dass Catherine die Richtige für ihn sei. Denn über die gemeinsame Leidenschaft zum Golf seien sie sich "eigentlich am nächsten" gekommen.

Aber auch bei ihrer ersten Begegnung fackelte Michael nicht lange. Während er selbst seinen Film "Ein perfekter Mord" und Catherine den Streifen "Die Maske des Zorro" promotete, merkten die beiden schnell, dass es auch zwischen ihnen knisterte. Schon als der 79-Jährige sie nur sah, weckte sie sein Interesse: "Ich schaue also den Film an und denke mir: 'Wow, wer ist denn dieses Mädchen? Sie ist unglaublich!' Und dann sagte mir jemand: 'Das ist Catherine Zeta-Jones!'" Gleich bei einem ihrer ersten Dates sei er dann aufs Ganze gegangen und habe zu seiner zukünftigen Ehefrau gesagt: "Ich möchte der Vater deiner Kinder werden."

Gesagt, getan! Catherine und Michael bekommen zwei Kinder zusammen. Im Jahr 2000 kommt Sohnemann Dylan (23) zur Welt, drei Jahre später folgte Tochter Carys (20). Mit in die Ehe hatte Michael noch seinen Sohn Cameron (45) aus der Beziehung mit Diandra Luker gebracht. Cameron machte seinen berühmten Vater mittlerweile sogar schon zu zweifachen Opa: Mit seiner Partnerin Viviane Thibes hat er Tochter Lua und Söhnchen Ryder. Hin und wieder dürfen Fans sogar einen Blick auf den gesamten Familienclan werfen.

Instagram / michaelkirkdouglas Schauspieler Michael Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones

Instagram / catherinezetajones Michael Douglas mit seiner Familie, April 2024

