Michael Douglas (77) genießt Zeit mit seinen Liebsten. Der Hollywood-Star und seine Ehefrau Catherine Zeta-Jones (52) können mit Stolz sagen, schon seit mehr als 20 Jahren glücklich verheiratet zu sein. Aus ihrer Beziehung sind die gemeinsamen Kinder Carys (18) und Dylan (21) entstanden. Allzu oft zeigen sich die vier – zumindest auf Social Media – aber nicht zusammen. Umso mehr freuen sich die Fans nun über diese Aufnahme von Michael mit seinen Kids.

Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Foto, das ihn und seine beiden erwachsenen Kinder im Familienurlaub in Dominica, einem Inselstaat in der Karibik, zeigt. Die drei stehen nebeneinander in einem Bach und posieren Arm in Arm vor der Kamera – im Hintergrund können seine Follower einen tosenden Wasserfall bestaunen. Das Bild betitelte der 77-Jährige lediglich mit den Worten "Guten Morgen". Ein kleines Detail gab er mit einer Verlinkung aber dennoch preis. Als Fotografin fungierte seine Frau Catherine höchstpersönlich.

Dass der US-Amerikaner nach seinem erstgeborenen Sohn Cameron (43), der aus der Beziehung mit Diandra Luker stammt, erst relativ spät Papa der zwei Nachzügler geworden ist, sorgte vor einiger Zeit für einen peinlichen Moment: Gegenüber der Sängerin Kelly Clarkson (39) enthüllte Michael in deren Show, dass er bei der Graduation seiner Tochter für ihren Opa gehalten worden war. "Ich werde es nicht persönlich nehmen", betonte er aber.

Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones

Anzeige

Instagram / dylan__douglas Michael Douglas' Sohn Dylan

Anzeige

Instagram / michaelkirkdouglas Michael Douglas mit seiner Tochter Carys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de