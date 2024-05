Dreh des "Bad Boys"-Films: Will Smith verrät lustige Details

Will Smith (55) und Martin Lawrence (59) hatten am Set offenbar eine richtig gute Zeit! Am Montag waren die beiden Schauspieler bei der Premiere ihres neuen Films "Bad Boys: Ride or Die" in Berlin. Gegenüber Promiflash plauderte Will aus, welchen Moment der Dreharbeiten er noch besonders gut in Erinnerung hat: Eine Szene mit Eseln, die es leider nicht in den Film geschafft hat. "Das war saukomisch", verriet er mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Im Gegensatz zum ersten Film, der vor fast 30 Jahren erschienen ist, war am Set dieses Mal aber auch einiges anders...



