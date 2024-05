So cool posiert Will Smith während Filmpremiere in Berlin

Will Smith (55) stattete der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab: Der Schauspieler feierte die Premiere seines neuen Films "Bad Boys: Ride or Die" in Berlin! Selbstverständlich schmiss er sich dafür in Schale. In einem hellgrauen Anzug im Oversize-Look posierte er supercool für die Fotografen und ließ sich dabei vom Blitzlichtgewitter und Trubel nicht aus der Ruhe bringen. Seine lässige Sonnenbrille passte perfekt zum Filmplakat, welches im Hintergrund zu sehen ist. Gemeinsam mit seinem Kollegen und mittlerweile Kumpel Martin Lawrence (59) ist er in dem Film zu sehen.

1995 kam der erste Teil der Filmreihe "Bad Boys" raus. Allzu sehr verändert haben sich die Hauptdarsteller aber nicht – sowohl Will als auch Martin wirken total frisch. Dabei sind die Hollywoodstars mittlerweile 29 Jahre älter als in der ersten Ausgabe. Und trotzdem wagen sie sich noch heute an Actionfilme und waghalsige Szenen. "Bad Boys II" und "Bad Boys for Life" kamen jeweils in den Jahren 2003 und 2020 in die Kinos. Die Fans scheinen nicht genug von dem ikonischen Duo zu kriegen.

Dabei sorgte der 55-Jährige in der vergangenen Zeit eher für Negativschlagzeilen. Das Jahr 2022 hätte eines seiner erfolgreichsten sein können. Er gewann einen Oscar für seine Performance in "King Richard". Jedoch überschattete ein Vorfall seinen Sieg. Weil der Moderator Chris Rock (59) sich einen Witz über Jada Pinkett-Smith (52) erlaubte, rastete Will aus und schlug ihm ins Gesicht. Er durfte den Goldjungen zwar behalten, wird die riesige Veranstaltung die nächsten Jahre aber nicht besuchen dürfen.

Getty Images Will Smith in Berlin im Mai 2024

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022

