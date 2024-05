Heimliche Beziehung? "Ex on the Beach"-Steffi sauer auf Cris

Hier besteht wohl eindeutig noch Klärungsbedarf! Bei Ex on the Beach trifft das einstige Perfect Match Steffi und Cris aus Are You The One? wieder aufeinander. Wie es scheint, sind die beiden nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Bei ihrer Ankunft in Folge vier begegnet die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Verflossenen umgehend mit schweren Vorwürfen: "Also erstens hast du mich von vorne bis hinten verarscht, du hast mich komplett angelogen", beginnt sie. Wie Steffi zuvor erwähnte, sei Cris während ihres Kennenlernens in einer langjährigen Beziehung gewesen, was sie von seiner Ex erfahren und mit Nachrichten belegt bekommen habe.

Der Blondschopf wehrt die Vorwürfe vehement ab. Später erklärt er im Einzelinterview: "Ich hab mich in der Kennenlernphase gut benommen und dann gab es Phasen, in denen ich links und rechts meine Augen hatte." Dieses Verhalten habe er ihr aber schon gebeichtet. Dass Steffi diese Sachen, die "null Komma null stimmen", nun sogar weiter in der mexikanischen Villa verbreitet, nerve ihn. "So ein Bluff, so ein Quatsch, man", wettert Cris im Beisein seiner männlichen "Ex on the Beach"-Mitstreiter.

Cris ist nicht der einzige Show-Teilnehmer, der von seiner Ex direkt was auf den Deckel bekommt. Auch der Wahl-Kalifornier Markus Kathrein bekam in der vergangenen Folge von Neuankömmling Nele Michaelis kaum nette Worte zu hören. "Sieh mal einer an, was das Meer da angespült hat: den Müll vom vorletzten Jahr! […] Du warst weg und es war, als wäre ich aus dem Knast entlassen worden", meinte die Blondine schonungslos während der Begrüßung zu ihrem Verflossenen. Für Nele sei Markus "ein Lackaffe".

