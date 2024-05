Jon Bon Jovi bestätigt Hochzeit von Sohn Jake und Millie!

Es ist also wahr: Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (22) haben sich tatsächlich still und heimlich das Jawort gegeben! Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass die Schauspielerin und das Model im kleinen Kreis vor den Traualtar getreten waren. Jakes Vater, der berühmte Musiker Jon Bon Jovi (62), bestätigt die Gerüchte nun in der Sendung "The One Show". "Sie sind großartig, sie sind absolut fantastisch, es war eine sehr kleine Familienhochzeit und die Braut sah umwerfend aus und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann", schwärmte der Rocker in dem Interview.

Das frischvermählte Brautpaar scheint indessen seine Mini-Flitterwochen in den Hamptons zu genießen. Auf Paparazzi-Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die beiden in lässigen Outfits durch die Straßen schlendern. Dabei strahlen die Stranger Things-Schauspielerin und der Sohn des Rockers um die Wette. Was die Linse der Paparazzi natürlich auch nicht verfehlte, war Millies Diamant-Verlobungsring und ihr brandneuer Ehering.

Vor wenigen Tagen packte bereits ein enger Freund des Paares über die heimliche Hochzeit gegenüber The Sun aus. Demnach sollen sich Jake und Millie im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie in den USA das Jawort gegeben haben. "Sie planen eine größere Zeremonie in den USA später in diesem Jahr, aber jetzt haben sie standesamtlich geheiratet und den ganzen Papierkram erledigt", ergänzte der Insider.

