Krasse Vorwürfe: Giovanni Pernices Freundin steht ihm bei!

Sie steht ihm bei! Giovanni Pernice macht eine schwere Zeit durch: Gegen den Profitänzer von Strictly Come Dancing werden schwere Behauptungen erhoben. So sollen seine Trainingsmethoden "toxisch" sein und er seine Tanzpartner zu sehr unter Druck setzen. In diesen turbulenten Zeiten kann sich der gebürtige Italiener aber besonders auf eine Person verlassen: seine Freundin Molly Brown! Auf Instagram veröffentlicht das Model eine Fotoreihe aus dem gemeinsamen, exklusiven Wellnesstrip in der Grafschaft Oxfordshire. Ein Schnappschuss zeigt die beiden auf einer Terrasse, wie sie sich ganz fest umarmen und küssen. Ein kurzer Videoausschnitt zeigt die beiden vor einem Spiegel – Giovanni drückt seiner Liebsten dabei zahlreiche Küsse auf die Wange.

In den Kommentaren freuen sich die Fans, dass Giovanni auf seine Liebste zählen kann. "Bleibt stark. Gino ist ein guter Mensch", meint ein User. "Mit Giovanni hast du einen ganz besonderen Mann. Kümmere dich um ihn für uns", schreibt ein weiterer Fan. "Kümmere dich um ihn, er braucht das jetzt", meint auch ein weiterer Nutzer und versieht seinen Kommentar noch mit einem Herz-Emoji.

Giovannis ehemalige Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) erhob schwere Vorwürfe gegen ihn: So leide sie nach der Show-Teilnahme an einer posttraumatischen Belastungsstörung. "Amanda glaubt, dass sie die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es wird suggeriert, dass es sich bei Giovanni um einen strengen Trainer handelt, der die Leute zu sehr unter Druck setzt. Es geht um viel mehr als das", erklärte ein Insider im Gespräch mit The Sun. Nun sollen Ermittlungen gegen den Tänzer laufen und auch das Filmmaterial der vergangenen Jahre werde durchforstet.

Instagram / mollybrownxox Molly Brown und Giovanni Pernice

Getty Images Amanda Abbington im Juni 2023 in London

