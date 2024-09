Comeback: Giovanni Pernice triumphiert in italienischer Show

Giovanni Pernice (34) hat am Samstag sein Debüt bei der italienischen Version von Strictly Come Dancing namens "Ballando con le Stelle" gefeiert. Zusammen mit seiner prominenten Tanzpartnerin Bianca Guaccero begeisterte der Tänzer in der ersten Folge mit einem mitreißenden Samba, wie Daily Mail nun berichtete. Das Paar landete direkt auf dem ersten Platz der Rangliste und machte damit einen triumphalen Einstieg in die Show. Für Giovanni ist die Teilnahme an der Show eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der aus Sizilien stammende Tänzer ist vor allem durch seine Auftritte in der britischen Version der Tanzshow bekannt geworden.

Giovanni und Bianca erhielten insgesamt 37 Punkte von den fünf Juroren, kombiniert mit den Stimmen der Zuschauer. Zusätzlich wurden ihnen 30 Bonuspunkte von einem Gastjuror vergeben, was sie an die Spitze katapultierte. Die von Milly Carlucci moderierte Show kürt in jeder Episode ein Gewinnerpaar, während eines die Sendung verlassen muss. Über seine neue Herausforderung sagte Giovanni auf Instagram: "Hallo zusammen, nur ein kurzes Update aus Rom. Diese Woche ist die erste Liveshow, was sehr aufregend ist, und Bianca macht sich wirklich großartig."

Auch Bianca, die als Sängerin und Schauspielerin in Italien erfolgreich ist, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit Giovanni. Ganz im Gegensatz zu seiner ehemaligen Tanzpartnerin der britischen Variante der Show, "Strictly Come Dancing". Die "Sherlock"-Darstellerin Amanda Abbington (50) beschuldigt ihren Tanzpartner, sie während des Trainings schikaniert zu haben. BBC bezog Stellung zum Eklat und entkräftete die Anschuldigungen. Der Sender gab dem Tänzer auch grünes Licht für die Teilnahme an "Ballando con le Stelle".

Giovanni Pernice, Tänzer

Amanda Abbington, Schauspielerin

