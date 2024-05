So macht sich Richard Lugner für seine sechste Hochzeit fit!

Richard Lugner (91) sagt ein sechstes Mal: "Ja, ich will!" Seit Juli 2021 ist er mit Simone Reiländer, die er auch liebevoll "Bienchen" nennt, glücklich. Das Paar verlobte sich noch im selben Jahr – sie lösten das Versprechen zwar kurzzeitig auf, jetzt soll es aber am 1. Juni wirklich vor den Traualtar gehen. Bevor es so weit ist, hat der 91-Jährige ein bestimmtes Ziel vor Augen: Er möchte abnehmen, damit er fit ist für seinen großen Tag. Wie Bild berichtet und mit einem Foto verdeutlicht, befindet der Baulöwe sich derzeit auf Kur im Luxus-Resort Vivamayr. Die Unterkunft sei seit 16 Jahren sein Ort des Vertrauens, was seine Gesundheit und Fitness betrifft.

Seine künftige Frau würde hingegen derzeit ihren Junggesellinnenabschied in Italien feiern, berichtet das Blatt weiter. Für die Eheschließung geht es für die beiden nach Wien. Im Rathaus beginnt die Feierlichkeit mit dem offiziellen Part, anschließend ziehen das Brautpaar und die Gäste für den Umtrunk und die Feier in das Palais Auersperg. Der Abend geht für das frisch vermählte Paar im Wiener Grand Hotel zu Ende. Damit hat das Paar seinen großen Tag gut durchgetaktet.

Der Bauunternehmer führte in den vergangenen Jahren verschiedene Beziehungen und war bereits fünfmal verheiratet. Seine längste Ehe führte er mit seiner ersten Ehefrau Christine Gmeiner, von 1961 bis 1988. Seine letzte Trauung fand mit Cathy Schmitz (34), die 57 Jahre jünger als der Österreicher ist, statt. Das Paar ließ sich 2016 nach zwei gemeinsamen Jahren scheiden. Anschließend hatte der Geschäftsmann keine positiven Worte für seine Ex-Frau übrig. "Sie war mein größter Flop", fasste er in einem Interview mit der Bild-Zeitung zusammen.

Anzeige Anzeige

Starpix/ Alexander TUMA Simone Reiländer und Richard Lugner bei ihrer Verlobung im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Cathy und Richard Lugner im September 2014 in Wien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Richard Lugner vor seiner Hochzeit extra auf einer Kur ist? Ich kann verstehen, dass er fit sein möchte. Ich halte das für etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de