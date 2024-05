Dunkles Geheimnis: Lily Allen will Handy mit ins Grab nehmen

Lily Allen (39) verrät gerne pikante Stories aus ihrem Leben. Die "Not Fair"-Sängerin spricht im Podcast "Where There's A Will, There's A Wake" offen darüber, was sie mit ins Grab nehmen würde: "Wahrscheinlich mein Telefon – wegen meines Suchverlaufes auf Google und auf Porno-Seiten, gerade am Samstagabend, wenn die Kinder bei ihrem Vater sind." Sie gesteht, dass es ihr unangenehm wäre, wenn jemand sehen würde, was sie sich für Filmchen anschaut. "Legt einfach all meine Apple-Geräte in meinen Sarg, mein Körper passt nachher nicht mehr rein", witzelt sie.

Doch alles soll nicht in ihren Sarg – ihre beiden Kinder werden ihr gesamtes Eigentum erben. Darunter ein geheimer Verlobungsring: "Als mein erster Mann mir einen Heiratsantrag machte, schenkte er mir einen sehr schönen Diamantring, den ich damals aber nicht groß genug fand", erzählte die Sängerin und ergänzte: "Ich ließ eine exakte Nachbildung von dem Ring anfertigen, mit einem größeren Diamanten in der Mitte, das habe ich ihm nie gesagt." Lily sei ihrem Ex-Mann Sam Cooper dankbar für die beiden Kinder, die sie mit ihm habe. 2015 trennten sich die beiden, nachdem Lily ihm fremdgegangen war.

Seit 2020 ist Lily mit dem Stranger Things-Star David Harbour (49) zusammen. Monatelang kursierten wilde Trennungsgerüchte um die beiden, nachdem die Zweifach-Mama ohne gemeinsamen Ehering gesehen wurde. Doch Ende vergangenen Jahres räumten sie damit auf und flogen zusammen in den Urlaub. Dort teilte das Paar süße Bilder mit ihren Followern auf Instagram. Mit den Kindern aus erster Ehe versteht sich Stiefpapa David auch gut: "Wir haben diese beiden Kinder und das ist so toll. Wir können sie großziehen und während unsere Ehe weitergeht, kommen wir uns immer näher", schwärmte er gegenüber People er in Bezug auf seine Stiefkinder, die er seit über vier Jahren mit erzieht. David und Lily schließen weitere Kinder nicht aus, ihre Familie würden sie gerne vergrößern.

Getty Images Sam Cooper und Lily Allen

Instagram / lilyallen Lily Allen und David Harbour im Dezember 2023

