Ein Paar? Ellie Goulding wieder mit Surflehrer unterwegs

Wird es zwischen den beiden etwa immer ernster? Schon so einige Male wurde Ellie Goulding (37) mit ihrem Surflehrer Armando Perez gesehen – so auch jetzt: Daily Mail liegen Bilder vor, die die Sängerin mit dem attraktiven Sportler am Strand von Costa Rica zeigen. Dabei wirken Ellie und Armando gewohnt vertraut: So genossen die Britin und ihr vermeintlicher Angebeteter unter anderem das Sonnenbaden am Strand, wobei es sich Armando nicht nehmen ließ, Ellie einen Kuss auf die Stirn zu geben. Handelt es sich bei der Beziehung der beiden wirklich um eine Romanze oder genießen sie lediglich einen Urlaubsflirt?

Im Februar wurden Ellie und Armando das erste Mal miteinander in Verbindung gebracht: Urlaubsfotos, die damals The Sun vorlagen, zeigten die 37-Jährige und den muskulösen Hottie ziemlich vertraut. "Ellie und Armando scheinen sich sehr zu mögen. Sie teilen viele Interessen, einschließlich ihrer Liebe zur Natur und zum Meer", verriet zudem ein Insider gegenüber dem Magazin. Kurz darauf bestätigten Ellie und ihr damaliger Mann Caspar Jopling (32) ihr Ehe-Aus...

Noch im Sommer vergangenen Jahres behauptete ein Informant im Interview mit Daily Mail, dass Caspar die Ehe zu der Musikerin retten wolle – obwohl diese zwischenzeitlich sogar eine Liaison mit dem Politiker Zac Goldsmith am Laufen hatte. "Ellie und Zac haben ihre Beziehung beendet. [...] Ellie möchte ihre Ehe um des gemeinsamen Sohnes willen in Ordnung bringen und Zac konzentriert sich voll und ganz auf seine Arbeit im Umweltschutz", so die Quelle. Doch die Bemühungen waren vergebens: Vor wenigen Monaten folgte das offizielle Liebes-Aus. "Ellie und ich haben bereits vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, uns zu trennen", erklärte der Kunsthändler auf Instagram.

Getty Images Ellie Goulding, 2023

WP Pix / SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling

